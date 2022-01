S. Vicente: 84 por cento da população já tem a segunda dose da vacina contra a covid-19

14/01/2022 23:39 - Modificado em 14/01/2022 23:39

A ilha de São Vicente já tem 84,2 por cento da sua população vacinada com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e faz parte dos concelhos que já atingiram, e até ultrapassaram, o objetivo de imunizar, pelo menos, 70 por cento da sua população elegível.

Na mesma linha, a ilha tem, neste momento, perto de 91,3 por cento de vacinados com a primeira dose, e nessa lista estão os profissionais de saúde, da Policia Nacional, das Forças Armadas, taxistas, professores e ainda os jovens maiores de 18 anos de idade.

São Vicente faz parte da lista dos 10 concelhos do país que já conseguiram ultrapassar 90 por cento da população imunizada com a primeira dose, e igualmente está nos oito concelhos que já administraram mais de 80 por cento das segundas doses da vacina.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam ainda que foram já administradas em Cabo Verde 576 803 doses das vacinas recebidas através do mecanismo Covax e doações de países terceiros, representando 61 por cento.

Com a primeira dose já foram imunizados 312 333 adultos (84,3 por cento da população adulta estimada no país) e com a segunda dose um total de 264 470 adultos (71,4 por cento).

No que respeita a grupos prioritários, foram já vacinados um total de 43.257 idosos, assim como 1.372 militares, 1.737 Agentes da PN, 6.649 professores e pessoal de apoio às escolas, 4.841 pessoas ligadas à actividades turísticas.

Já em termos dos adolescentes dos 12 aos 17 anos já foram inoculados um total de 31.130 com uma primeira dose de vacinas, o que corresponde a 52,6 por cento a nível nacional.