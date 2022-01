CAN-2021: Cabo Verde perde com Burkina Faso e adia contas do Grupo A

14/01/2022 01:10 - Modificado em 14/01/2022 01:11

A Seleção Nacional de futebol perdeu esta quinta-feira, com a sua congénere do Burkina Faso por 0-1, perdendo a hipótese de carimbar já nesta segunda jornada a qualificação para os oitavos de final da CAN-2021, que decorre nos Camarões.

A entrada para esta segunda jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações (CAN), Cabo Verde só dependia de si mesmo para assegurar presença dos oitavos de final da prova, mas um desaire ante o Burkina Faso, complicou as contas do apuramento.

Nos primeiros trinta minutos de jogo o Burkina Faso, foi a equipa mais ofensiva e criou alguns lances de relativo perigo junto à baliza à guarda de Vozinha que foi titular neste jogo, em detrimento de Márcio Rosa.

No entanto, aos 30 minutos a nossa seleção teve uma soberana oportunidade de se adiantar no marcador, mas o remate de Júlio Tavares encontrou a oposição de Koffi que fez uma grande defesa.

Os Tubarões Azuis deram o sinal, mas quem marcou foi o Burkina Faso aos 39 minutos, através do médio Hassane Bande, que aproveitou da melhor forma um cruzamento de Issa Kabore para de peito atirar para o fundo da baliza de Vozinha, perante a passividade dos defensores nacionais.

Já no segundo tempo a seleção apostou todas as fichas no ataque com as entradas de Willy Semedo, Ryan Mendes e Lisandro Semedo, mas não conseguiu ultrapassar a defensiva do Burkina Faso.

Com esta derrota Cabo Verde mantém os mesmos três pontos, os mesmos que o Burkina Faso. Ainda neste grupo A os Camarões golearam a Etiópia por 4-1 e conseguiram o apuramento para os oitavos de final da prova. Já a Etiópia continua sem pontuar no grupo.