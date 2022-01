Campeonato Regional: Académica-Derby protagonizam o jogo grande da 4ª Jornada

14/01/2022 01:02 - Modificado em 14/01/2022 01:02

O Campeonato Regional de Futebol de São Vicente conhece este fim-de-semana, 15 e 16, a sua 4ª jornada. O destaque vai para o duelo entre as formações da Académica do Mindelo e o Derby, dois crónicos candidatos ao título de campeão da ilha de São Vicente.

A micá está na terceira posição com seis pontos, ao passo que os Dragões da Praça Estrela estão na 4ª posição com quatro pontos, ou seja, menos dois do que o adversário direto desta jornada.

Os comandados de Carlos Machado chegam a este jogo após a derrota por 1-0, frente ao Mindelense, naquela que foi a primeira derrota no Campeonato Regional desta época desportiva, relegando assim a equipa para o terceiro lugar.

Por sua vez, a turma da Praça Estrela na jornada passada não foi além de um empate a uma bola com a formação do Castilho, atrasando assim na luta pelo título.

Este embate está agendado para às 14 horas de domingo, 16. Depois deste jogo, que concentra as atenções da jornada, sobem ao relvado do Estádio Adérito Sena, às 16:00, as formações do Salamansa e do Batuque, um dos últimos líderes.

No entanto, a jornada 4 arranca no sábado, 15, com os jogos entre um dos líderes o CS Mindelense-Castilho e Falcões do Norte-Farense.

Na classificação, disputadas as primeiras três jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com nove pontos, cada, Académica tem seis pontos, Derby quatro, Farense e Falcões do Norte têm três pontos cada, Castilho soma um ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.

Quadro dos jogos da quarta jornada:

Sábado, 15: Mindelense-Castilho às 14 horas e às 16 horas Falcoess do Norte-Farense.

Domingo, 16: Académica-Derby às 14 horas e às 16 horas Salamansa-Batuque.