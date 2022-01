Universidade do Mindelo assinala 20 anos com olhos no futuro

13/01/2022 16:05 - Modificado em 13/01/2022 16:05

A Universidade do Mindelo assinalou na manhã de hoje, 13 de janeiro, o arranque de actividades que celebram os 20 anos desta instituição, que acontece mais concretamente no mês de Dezembro, e que deverá ter os olhos postos no futuro.

O reitor da Universidade do Mindelo, Albertino da Graça, assegurou que esta “grande data” vai ser assinalada ao longo deste ano com atividades todos os meses, com destaque para o mês de Dezembro, em que haverá actos “de maior importância e dimensão” para a universidade.

Segundo a mesma fonte, a efeméride mostra o caminho feito pela instituição, mas pensando já de agora, no futuro.

Para isso, o acto inaugural incluiu uma palestra sobre “O futuro da universidade” que contou com a participação de um leque de universidades parceiras da Uni-Mindelo, via Zoom.

Durante o evento aconteceu uma outra palestra intitulada “A contribuição das universidades na consolidação da democracia em Cabo Verde”, proferida por José Lopes da Graça.

Ainda durante esta manhã, fez-se também a colocação da lona referente ao XXº aniversário, apresentação da página do Facebook e do calendário da celebração.

NN/Inforpress