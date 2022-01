S. Vicente/ Golfe: Valter Vieira e Lenine Spencer vencem a Taça Liberdade em Golfe

13/01/2022 15:55 - Modificado em 13/01/2022 15:56

Linine Spencer e Valter Vieira

A dupla Valter Vieira e Lenine Spencer são os vencedores de mais uma edição da Taça Liberdade, prova organizada pelo Clube de Golfe de São Vicente, para assinalar o 13 de janeiro, dia da Liberdade e da Democracia.

A dupla que joga junto há cerca de sete anos conseguiram o melhor resultado da prova e conquistaram mais um troféu na ilha. “Já temos alguns anos a competir juntos, em São Vicente, e este ano conseguimos conquistar, se não estou em erro, o terceiro torneio”, refere Valter Vieira, que considerou que a prova foi bastante equilibrada.

“Pelo que vimos aqui, nas pontuações das outras duplas houve muitos pontos para cima de 64. Somos conseguimos 75 brutos, tirado o Handicap 11, ficamos com 64”, explicou o golfista

Já Lenine Spencer disse que embora tiveram uma boa pontuação que lhes valeu o troféu, cometeram uma “asneira” no buraco dois, o que lhes poderia valer a perda do troféu, mas felizmente conseguiram atingir o objetivo.

Já a organização destaca a importância da Taça que assinala uma data importante para a história do país. “É uma data de grande responsabilidade, e por isso, todos os anos assinalamos com a realização deste torneio, que este ano contou com boa participação de jogadores.

Já para a próxima semana, dias 20 e 22, acontece a Taça de São Vicente e que conforme Virtulino Castro, vai ser realizado em outros moldes e que até agora já contam com bom número de inscritos. “Já temos mais de 40 jogadores.

A Taça Liberdade é uma das 14 competições que compõem o calendário do Clube de Golfe em São Vicente e que este ano contou com a participação de 44 golfistas.

Em relação a entrega de troféus, a direção do Club de Golfe de São Vicente, informou que devido a situação sanitária e das orientações, o salão do clube está encerrado para atividades de grandes grupos até a melhoria da situação pandêmica, pelo que a entrega dos troféus da Taça da Liberdade e da Taça de São Vicente será feira em data oportuna.

Elvis Carvalho