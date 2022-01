CAN’2021: Tubarões Azuis procuram hoje frente ao Burkina Faso atingir oitavos-de-final

13/01/2022 14:24 - Modificado em 13/01/2022 14:24

Cabo Verde joga hoje, 13 de janeiro, frente ao Burkina Faso uma cartada importante, no caminho para os oitavos de final da CAN que decorre nos Camarões.

O pontapé de saída da partida, está marcado para às 18:00, no Estádio Olembe, ante a congênere do Burkina Faso, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo A, do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021),

Cabo Verde, depois do triunfo no jogo inaugural com a Etiópia, por 1-0, precisa vencer para garantir a presença nos oitavos-de-final da competição, uma vez que passam para esta fase os três primeiros classificados de cada grupo.

Pelo segundo jogo consecutivo os Tubarões Azuis vão ser comandados pelo treinador adjunto Humberto Bettencourt, isto devido à ausência de Bubista, que continua infectado com covid-19.

Na outra partida deste grupo A, os Camarões, seleção anfitriã medirão forças, com a Etiópia, às 15:00, também no Estádio Olembe, em Yaoundé.

Camarões e Cabo Verde lideram o grupo com três pontos cada, enquanto o Burkina Faso e a Etiópia ficam com zero.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019 no Egipto.