Kenny Rocha no melhor onze da primeira jornada do CAN 2021

13/01/2022 14:14 - Modificado em 13/01/2022 14:14

O médio centro integra o melhor onze da primeira jornada da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações (CAN), que decorre nos Camarões, tendo sido distinguido com o prémio de melhor em campo no jogo com a Etiópia.

Depois de ter conseguido 7.9 pontos, a pontuação mais alta no embate da primeira jornada do Grupo A, com a Etiópia o que lhe valeu o prémio de homem do jogo, desta feita, com o fecho dos jogos da primeira jornada a Confederação Africana de Futebol (CAF), avançou com o melhor onze onde está o nome do médio cabo-verdiano.

Guiné-Bissau e Camarões, ambos com dois atletas, são as seleções com mais números de jogadores nesta primeira equipa da semana elaborada pelo Sofa Score.

A equipa completa está constituída da seguinte forma:

Guarda-redes: Mohamed Kamara – Serra Leoa (8.8 pontos)

Defesas: Nouhou Tolo – Camarões (8.6 pontos), Mustafa Karshoum – Sudão (7.9 pontos), Pape Abou Cissé – Senegal (7.9 pontos) e Jefferson Encada – Guiné-Bissau (8.1 pontos).

Médios: Moreto Cassamá – Guiné-Bissau (8.4 pontos), Gustavo Sangaré – Burkina Faso (8.1 pontos) e Kenny Rocha Santos – Cabo Verde (7.9 pontos).

Avançados: Vincent Aboubakar – Camarões (8.6 pontos), Sofiane Boufal – Marrocos (8.3 pontos) e Riad Mahrez – Argélia (8.3 pontos)