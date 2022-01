CAN-2021: Humberto Bettencourt garante mudanças para jogo com Burkina Faso e Ryan Mendes disponivel para ajudar

13/01/2022 01:37 - Modificado em 13/01/2022 01:37

O treinador adjunto da seleção nacional de futebol, Humberto Bettencourt, garantiu que vai efetuar alterações para o jogo desta quinta-feira, 13, ante ao Burkina Faso, visto que é um adversário diferente da Etiópia. Ryan Mendes treinou sem limitações e se diz pronto para dar o seu contributo.

Cabo Verde realizou na tarde desta quarta-feira, 12, o último apronto no campo anexo ao Estádio Olembé, onde amanhã medirá forças com o Burkina Faso.

O treinador Humberto Bettencourt que na ausência do selecionador Bubista assume o comando técnico dos Tubarões Azuis, admite fazer algumas alterações táticas e estratégicas já que o Burkina Faso é uma seleção com características diferentes da Etiópia.

“O Burkina Faso é um adversário bastante diferente do nosso último adversário, neste caso a Etiópia. Nos obriga a fazer coisas diferentes. Isso no quesito tático estratégico” vaticinou.

Já o avançado Ryan Mendes, que esteve ausente no jogo inaugural devido a problemas físicos, diz-se pronto para dar o seu contributo, caso o treinador entenda.

“Para mim não foi fácil ficar de fora no primeiro jogo, porque o objetivo de um jogador é sempre jogar. Mas também devido a minha lesão entendo que não poderia dar o meu contributo “, enalteceu.

No entanto, diz que os jogadores que estiveram em campo no primeiro jogo “fizeram um bom trabalho”, pelo que irá continuar a trabalhar e esperar estar pronto para dar o seu contributo.

Cabo Verde não pode contar com o médio Nuno Borges, que está infetado com a covid-19. Em contrapartida, Nenass que tinha testado positivo no Aeroporto, teve hoje um teste negativo e está integrado no grupo.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Keven Ramos, João Paulo Fernandes e Gilson Tavares, que estavam em isolamento, voltaram a testar positivo.

A Seleção Nacional joga nesta quinta-feira, 13, contra o Burkina Faso, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do CAN’22, que decorre em Yaoundé, nos Camarões.