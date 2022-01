Covid-19: Cabo Verde regista mais dois óbitos e 722 novas infecções nas últimas 24 horas

13/01/2022 00:48 - Modificado em 13/01/2022 00:48

Cabo Verde voltou a registar nas últimas 24 horas mais duas mortes associadas à covid-19 e ainda 722 novas infecções por Sars-CoV-2, num dia em que 1.157 infectados foram declarados recuperados.

O Boletim Epidemiológico divulgado na tarde de hoje pelo Ministério da Saúde refere que duas mortes por outras causas foram registadas nos municípios da Praia e de Santa Catarina de Santiago.

Conforme os dados referente ao dia 11 de Janeiro, no total foram analisadas 2.512 amostras das quais 722 resultaram positivo, traduzindo-se numa taxa de positividade de 28,7%.

A cidade da Praia lidera a lista dos concelhos com maior número de casos (326), seguido de São Vicente com 165, São Filipe com 39, Ribeira Grande de Santo Antão com 29, Santa Catarina de Santiago e Ribeira Brava com 26 e Sal com 20 casos positivos.

Ribeira Grande de Santiago (01), São Domingos (05), Tarrafal de Santiago (02), São Miguel (10), São Lourenço dos órgãos (04), Mosteiros (12), Brava (03), Paul (07), Porto Novo (13), Tarrafal de São Nicolau (08), Boa Vista (15) e Maio (04) são outros dos concelhos que registaram novas infecções.

Todos os municípios mantêm doentes activos. Entretanto, um total de 1.157 doentes foram declarados recuperados, diminuindo para 4.914 o número de casos activos.

Com esta nova actualização o País passa a contabilizar 47.420 casos recuperados, 364 óbitos, 22 óbitos por outras causas e nove transferidos, que juntamente com os casos activos perfazem um total de 52.729 casos positivos acumulados.