PGR ordena buscas na sede da PJ no âmbito do inquérito de instrução criminal sobre violação do segredo de justiça

12/01/2022 17:32 - Modificado em 12/01/2022 17:34

Este online sabe que foram realizadas, hoje, 12 de Janeiro, buscas na sede da Policia Judiciária no âmbito do inquérito de instrução criminal, por indícios da prática do crime de violação de segredo de justiça. Isto, na sequência da divulgação pelo online SantiagoMagazine de uma noticia que segundo a Procuradoria da Republica teve como base “documentos e conteúdos de atos processuais cobertos pelo segredo de justiça, a Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de instrução criminal, por indícios da prática do crime de violação de segredo de justiça, com vista a identificar o seu autor e a efetivar a respetiva responsabilidade criminal “

A PGR ainda não divulgou quais os indícios que levou a solicitar buscas na PJ na Praia .O NN sabe que foram alvo de buscas os gabinetes do Diretor Central de Investigação, um procurador, e um inspetor chefe .

A operação foi liderada pelos Procuradores Vital Moeda, Kelly Fernandes e contou com a participação de cerca de 30 agentes da Policia Nacional.

Em atualização