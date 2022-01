Covid-19: Cabo Verde com mais duas mortes, mas vê ativos diminuírem nas últimas 24 horas

12/01/2022 00:58 - Modificado em 12/01/2022 00:59

Cabo Verde registou duas mortes por Covid-19, ambas na ilha do Sal, e mais 1048 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde. No entanto, nas últimas 24 horas houve a notificação de mais 1261 recuperados.

Em comunicado, o ministério avançou que, de um total de 3140 amostras recebidas nos laboratórios, somam-se 1048 casos novos de infeção pelo novo coronavírus, dando uma taxa de positividade de 33,4%.

Os novos infetados foram reportados na Praia (428), Ribeira Grande de Santiago (4), São Domingos (5), Santa Catarina (50), São Salvador do Mundo (4), Tarrafal (8), São Miguel (9), Santa Cruz (9) e São Lourenço dos Órgãos (6).

São Vicente contabilizou 268 casos novos. Já na ilha do Fogo houve mais 46 novos casos, das quais 32 em São Filipe, 13 em Santa Catarina e um nos Mosteiros.

Em Santo Antão foram notificados mais 60 casos, sendo 35 em Ribeira Grande, 16 no Porto Novo e 8 no Paul. São Nicolau registou mais 52 casos, com Ribeira Brava a ter 41 e Tarrafal com 11.

A ilha do Sal notificou mais 41 infetados, enquanto a ilha da Boa Vista teve 11 casos, Maio 6 e Brava 5.

Nas últimas 24 horas, mais duas pessoas morreram por complicações associadas à covid-19, ambas na ilha do Sal, elevando para 364 o acumulado de óbitos no país por causa da doença.

E desde segunda-feira, mais 1261 pessoas receberam alta, de um total agora de 46.263 casos recuperados da infeção respiratória.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou um total de 52.007 casos positivos, existindo ao dia de hoje 476 casos ativos.