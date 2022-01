Tribunal coloca em prisão preventiva suspeito de agressão sexual

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva um individuo suspeito de cometer um crime agravado de agressão sexual com penetração, contra uma menor.

Numa nota, a Polícia Judiciária, que não adianta nada sobre a vítima, se era menor ou não, diz que o homem de 37 anos residente em Monte Sossego, em São Vicente, foi detido fora de flagrante delito, na passada sexta-feira, 7.

Segundo a PJ, a detenção aconteceu na decorrência de um mandado do Ministério Público contra o indivíduo em causa, que presente no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido ficou em prisão preventiva.