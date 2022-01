CAN’2021: Nuno Borges positivo à Covid-19 desfalca seleção mas ganha Nenass para jogo com Burkina Faso

12/01/2022 00:51 - Modificado em 12/01/2022 00:51

O médio defensivo Nuno Borges testou hoje positivo para a covid-19, falhando o jogo frente ao Burkina Faso agendado para quinta-feira, 13, ao passo que Nenass testou negativo e integra as opções de Humberto Bettencourt.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Keven Ramos, João Paulo Fernandes e Gilson Tavares, que estavam em isolamento, voltaram a testar positivo. Em contrapartida Nenass que tinha testado positivo no Aeroporto teve hoje um teste negativo e já está integrado no grupo.

A Seleção Nacional joga nesta quinta-feira, 13, contra o Burkina Faso, a contar para a segunda jornada de fase de grupos do CAN2021’, que decorre em Yaoundé, nos Camarões.

Para esse jogo já há uma certeza Nuno Borges está fora. É que o médio que milita na Casa Pia, em Portugal testou positivo à Covid-19, pela primeira vez.

Cabo Verde voltou a treinar hoje no campo anexo ao Estádio Olembé.