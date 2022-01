Novo trabalho de Neguinho Tivane – “Só Tu” é uma homenagem ao amor

11/01/2022 01:10 - Modificado em 11/01/2022 01:11

Lançado na plataforma do Youtube, no dia 30 de dezembro o vídeo Clip “Só Tu”, não foge muito daquilo que Neguinho Tivane tem apresentado aos seus fãs. Este tema fala, sobretudo, sobre a valorização e voltar a acreditar no amor.

E que embora as decepções amorosas, fazem parte da vida, diz que é preciso acreditar que nem todas as pessoas são iguais e nem os sentimentos, apontou o jovem da ilha de São Vicente, que lançou há nove meses o single “Da amdjer se valor”.

O dia 30 de dezembro, um dia antes da virada do ano, tem significado especial para o jovem, por ser a data que completou mais um ano de vida. “Foi o presente que dei a mim mesmo e também a aqueles que vão ouvir a música, que acredito trás uma temática e um conteúdo pertinente”, refere.

Diz que quando uma música tem sentido e possui um conteúdo bem trabalhado, tem o dom que ajudar o outro e acredita que este é o seu papel na música. Usar a sua voz e os seus pensamentos, transformados em música para, de alguma forma, ajudar outras pessoas a enxergarem algo, que não podem ou não querem ver, como é o caso, muitas vezes, das decepções amorosas, em que as pessoas acabam por ficar amarguradas e tendem, por vezes a fecharem o coração.

O tema é fruto de histórias que tem ouvido, por parte de outras pessoas, tanto na internet como pessoalmente e que daí nasceu este “Só tu”. “Notei que na nossa sociedade temos muitas pessoas, com falta de amor”, afirma o autor da música que diz que o tema quer abordar exatamente isso.

A música fala sobre alguém, que após uma desilusão amorosa, torna-se amargo e acaba por fechar-se para o amor. Mas que com o tempo acabou por conhecer uma pessoa que a fez conhecer o outro lado das relações amorosas. A valorizar os seus sentimentos.