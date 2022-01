Covid-19: Internados no país aumentam para 61 sendo 19 em São Vicente

11/01/2022 01:04 - Modificado em 11/01/2022 01:04

(Rui Oliveira/Global Imagens)

Cabo Verde tem neste momento 61 pessoas internadas com covid-19, sendo que destes, dois estão em estado crítico e um grave. São Vicente destaca-se com 19 doentes internados nos isolamentos do Hospital Baptista de Sousa.

O Diretor Nacional de Saúde, apontou hoje que neste momento estão internadas 61 pessoas nos estabelecimentos hospitalares do País, com destaque para os hospitais da Praia, Santiago Norte e São Vicente.

Segundo a mesma fonte o número poderia ser maior se a maioria não estivesse vacinada. No Hospital Agostinho Neto estão internadas 11 pessoas das quais um em estado crítico, no Hospital Regional Santa Rita Vieira, estão 16 pessoas internadas e uma também está em estado crítico. No Hospital Batista de Sousa há 19 internos, dos quais um em estado grave. As restantes estão espalhadas por outras Ilhas.

A maior parte desses internados estão vacinados, avançou Noel Barreto, o que justifica a baixa taxa de pessoas em estado grave ou crítico.

Nos últimos 14 dias, continuou, a taxa de positividade disparou de 6% para 32,5%, assim como a taxa de incidência acumulada que aumentou de 110 para 1990 casos por 100 mil habitantes. Neste momento todos os Municípios estão com incidência acima dos 150/100 mil habitantes.

A taxa de transmissibilidade, RT, é nesse momento de 1,36.

Nesta segunda-feira, foram reportados mais dois óbitos, sendo um por outras causas, No mês de janeiro já morreram 11 pessoas por causa da Covid-19, enquanto que no mês de dezembro, apenas uma pessoa faleceu vítima de Covid-19.

Sobre a vacinação o mesmo avançou que Cabo Verde já administrou 576.803 das 945.220 doses de vacina contra a Covid-19, desde 19 de março de 2020, correspondendo a 61% das doses recebidas.

Neste momento, 84,2% da população está vacinada com a primeira dose, 71,4% com a segunda dose e cerca de 16 mil pessoas já tomaram a dose de reforço.

Quanto aos adolescentes dos 12 aos 17 anos, Jorge Noel Barreto afirma que cerca de 52,6% destes já receberam a primeira dose, ou seja 31.130 adolescente.