Futebol: Aumenta para sete os campeonatos regionais que já arrancaram no país

11/01/2022 00:57 - Modificado em 11/01/2022 00:57

Com o arranque dos campeonatos regionais de futebol em Santo Antão Norte, Sal, Boa Vista e Santiago Norte amamentou para sete os campeonatos que já estão em andamento no país.

Depois de São Vicente, Santiago Sul e Fogo em que os campeonatos regionais já vão com algumas jornadas disputadas, este fim-de-semana a bola voltou a rolar em mais quatro regiões desportivas do país.

Neste fim-de-semana arrancou o campeonato regional de Santo Antão Norte com a vitória do campeão em título Santo Crucifixo sobre o Paulense, por 3-0. Já o Rosariense venceu o dérbi com o Solpontense, por 2-1. Sinagoga por sua vez derrotou os Foguetões 2-0. A UD. Janela ficou isenta nesta jornada inaugural.

Classificação: Santo Crucifixo 3, Sinagoga 3, Rosariense 3, Solpontense 0, Foguetões 0, Paulense 0.

Já no campeonato do Sal para 1ª Jornada Juventude venceu Verdun por 2-1, enquanto o Académico derrotou Chã de Matias por 3-2. Palmeira por sua vez levou a melhor no duelo com a Académica vencendo por 1-0. Florença venceu Santa Maria por 2-1.

Classificação: Académico 3, Florença 3, Verdun 3, Palmeira 3, Chã de Matias 0, Santa Maria 0, Académica 0, Juventude 0.

No campeonato regional de Santiago Norte São Lourenço venceu o Varandinha por 2-0. Já nos outros jogos teve Flor Jovem 0 – 1 Nhagar e Beira Mar 1 – 3 Benfica.

Classificação: Benfica 3, São Lourenço 3, Grémio Nhagar 3, Flor Jovem 0, Beira Mar 0, Varandinha 0.

Na Boa Vista também se jogou igualmente para a 1ª Jornada do Campeonato Regional, onde África Show goleou o Sporting por 4-0, Sal Rei perdeu com a Académica 0-2, Juventude goleou o Sanjoanense 4-1 e Onze Estrela goleou o Desportivo por 4-2.

Classificação: África Show 3, Juventude 3, Onze Estrelas 3, Académica 3, Sal Rei 0, Desportivo 0, Sanjoanense 0, Sporting 0.

Resultados e classificação dos outros campeonatos já em andamento:

São Vicente, 3ª Jornada Campeonato Regional

Farense 0 – 3 Batuque

Derby 1 – 1 Castilho

Salamansa 2 – 3 falcões

Académica 0 – 1 Mindelense

Classificação: Batuque 9, Mindelense 9, Académica 6, Derby 4, Farense 3, Falcões do Norte 3, Castilho 1, Salamansa 0.

FOGO, 3ª Jornada Campeonato Regional

Valência1 – 2 Académica

No Pintcha 2 – 0 Juventude

Grito Povo 2 – 0 Vulcânico

Spartack 1 – 1 ABC Patim

Desportivo 0 – 2 Botafogo

Classificação: Botafogo 9, Académica 7, No-Pintcha 7, Desportivo 6, ABC Patim 5, Juventude 3, Grito Povo 3, Vulcânico 1, Spartack 1, Valência 0.

SANTIAGO SUL, 6ª Jornada Campeonato Regional

Benfica 1 – 0 Vitória

Fiorentina 0 – 3 Travadores

Bairro 1 – 3 Académica

Boavista 0 – 0 Eugénio Lima

Sporting 2 – 1 Unidos do Norte

Celtic 2 – 0 Desportivo

Classificação: Travadores 16, Sporting 16, Desportivo 13, Celtic 13, Boavista 10, Académica 10, Vitória 7, Florentina 6, Benfica 6, Bairro 3, Eugénio Lima 2 e Unidos do Norte 0.

No entanto, prevê-se para breve o arranque ainda dos campeonatos regionais do Maio e São Nicolau. Já no Porto Novo e Brava ainda não há informações.