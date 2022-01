Santo Antão: Elisa Pinheiro é eleita presidente da comissão política regional do PAICV

Com 99% dos votos dos 1.325 militantes que foram às urnas no domingo, 9, a arquiteta Elisa Pinheiro consegue assim ser eleita presidente da Comissão Política Regional (CPR) do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) em Santo Antão.

Conforme a inforpress, os dados foram disponibilizados pela comissão política regional do PAICV que avança que, dos 2.660 militantes inscritos nos três concelhos de Santo Antão, 1.325 foram às urnas, correspondente a uma taxa de afluência de 49%.

Elisa Pinheiro mereceu o voto sim de 99% dos 1.325 militantes que foram às urnas este domingo para eleger também a nova comissão política regional e o conselho jurisdicional para um mandato de três anos.

Desta feita, Elisa Pinheiro sucede a Saturnino Baptista que dirigiu o PAICV em Santo Antão nos últimos três anos e que justificou o facto de apenas 49% dos militantes terem votado com “o contexto de pandemia” que se vive atualmente e que, a seu ver, “condicionou muito o processo eleitoral”.

A eleita diz liderar uma equipa “congregadora e capaz de contribuir para o necessário projecto de construção do futuro do PAICV a nível regional e nacional”.

Elisa Pinheiro, que já foi primeira secretária deste partido no sector do Porto Novo, explicou à Inforpress que o seu projecto tem o propósito de preparar o PAICV, em Santo Antão, “tendo em vista as eleições autárquicas em 2024 e as legislativas de 2026”.