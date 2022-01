Futebol/São Vicente: Mindelense vence (1-0) Académica e continua invicto juntamente com o Batuque

9/01/2022 23:16 - Modificado em 10/01/2022 00:23

As equipas do Mindelense e do Batuque são as únicas invictas à passagem da 3ª. jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, após vitórias este fim-de-semana, sobre Académica do Mindelo e Farense, respectivamente.

Das duas formações, o Batuque foi o primeiro a entrar em campo, no sábado, 08, quando recebeu e venceu o Farense por 3-0, ao passo que o Mindelense derrotou a Académica por 1-0 no jogo que encerrou, hoje, a 3ª. Jornada. Bomba foi o autor do golo que mantém o Mindelense invicto já há 10 jogos.

Nos restantes dois jogos, o Derby não foi além de um empate a uma bola com a formação do Castilho, atrasando assim na luta pelo título. Já os Falcões do Norte que venceu o Salamansa por 3-2 e conquistou os primeiros pontos no campeonato, igualando assim ao seu adversário deste jogo na classificação.

Na classificação, disputadas as primeiras três jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com nove pontos cada, Académica tem seis pontos, Derby quatro, Farense e Falcões do Norte têm três pontos cada, Castilho soma um ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.