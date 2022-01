São Vicente vê ativos de covid-19 diminuírem nas últimas 24 horas

O concelho de S. Vicente teve uma diminuição dos casos ativos nas últimas 24 horas com o apuramento, ontem , de 90 testes positivos em 289 amostras e recuperação médica de 461 pacientes. A ilha continua a ser um dos centros com maior predominância da doença e apresenta ,neste momento, uma taxa de positividade de 31,1 %.

Foram notificados neste domingo , 9, mais 400 novos infectados pela covid-19 no país e um óbito, ocorrido em Porto Novo. O número de casos diários baixou nas últimas 24 horas, mas também foram realizados menos testes, ou seja 1157. A taxa de positividade é de 34,6%.

Dos 400 novos infectados pela doença, a Praia regista 117, São Vicente 90, Santa Catarina 42, Sal 38, São Filipe 25, Ribeira Brava 19, Ribeira Grande de Santo Antão 16, Porto Novo 12.

Abaixo dos 10 novos casos detectados estão São Miguel com 9, Brava com 7 (ontem tinha registado zero casos), Santa Cruz 5, Mosteiros, São Domingos e Tarrafal de São Nicolau todos com 4 casos cada, Paul e Maio 2 casos cada, e com um caso cada um, também, surgem Boa Vista, São Lourenço dos Órgãos e Ribeira Grande de Santiago.

Nas últimas 24 horas, 851 pessoas foram dadas como recuperadas (Praia 58, São Domingos 19, Santa Catarina 5, Tarrafal 10, São Miguel 9, São Filipe 8, Mosteiros 19, Ribeira Grande de Santo Antão 6, Porto Novo 17, São Vicente 461, Sal 113, Ribeira Brava 6, Tarrafal de São Nicolau 29, Boa Vista 39 e Maio 52).

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 6.233 casos ativos, 43.628 casos recuperados, 361 óbitos, 19 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 50.250 casos positivos acumulados.