CAN’2021: Tubarões Azuis iniciam caminhada com vitória sobre Etiópia com golo de Júlio Tavares

9/01/2022 22:40 - Modificado em 9/01/2022 22:40

@FCF



Cabo Verde estreou-se hoje, 09 de Janeiro, com uma vitória frente à Etiópia na Taça das Nações Africanas (CAN’2021), com um golo solitário de Júlio Tavares, que colocou o país na liderança a par do Camarões.

O jogo referente à primeira jornada do grupo A, no Estádio Paul Biya, em Yaoundé, nos Camarões, aconteceu após a vitória da equipa anfitriã sobre o Burkina Faso por 2-1. Logo ao minuto 12 os Tubarões Azuis passaram a jogar em superioridade numérica, depois da expulsão de Yared Bayeh que impediu a progressão de Júlio Tavares, que ficava na cara do guarda-redes Shanko.

Depois deste episódio a formação caboverdiana tomou conta dos acontecimentos e criou várias situações de golo, a começar por Júlio Tavares aos 28 minutos, a não dar melhor sequência a um cruzamento de Garry Rodrigues. Logo de seguida, o guarda-redes etíope evitou que um colega da sua defensiva fizesse autogolo, fazendo uma enorme intervenção.

No entanto, aos 45+1 Cabo Verde viria a adiantar no marcador através de Júlio Tavares, que desta vez teve todo o discernimento para de cabeça, aproveitar da melhor forma um cruzamento novamente de Garry Rodrigues, que esteve sempre irreverente no jogo, para colocar os Tubarões na frente do marcador.

No segundo tempo, devido ao cansaço acumulado e por falta de muitas opções no banco, visto que o treinador-adjunto Humberto Bettencourt tinha apenas seis elementos no banco de suplentes, a seleção da Etiópia começou a dar sinal de querer empatar a partida, mas sem sucesso.

Cabo Verde começa assim da melhor forma a sua caminhada no CAN-21, estando em igualdade pontual com os Camarões no grupo A, que também venceu hoje por sua vez o Burkina Faso por 2-1.

Para esta partida, os “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção nacional de futebol, não podem contar com o seleccionador nacional Bubista, o guarda-redes Vozinha e Keven Gomes, o defesa central Ponck e dos avançados Lisandro Semedo e Willis Furtado também estão a recuperar da infecção por sars-cov-2.

Foram igualmente baixas para esta partida os futebolistas Keven Ramos e Gilson Tavares que, na sexta-feira,08, testaram positivo à covid-19. O atacante Ryan Mendes, que já se encontra nos Camarões mas não jogou.

Cabo Verde está a participar pela terceira vez numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

O Campeonato Africano das Nações de futebol arranca hoje nos Camarões, após dois adiamentos. A prova deveria ter tido lugar em 2019, mas foi adiada devido aos atrasos na construção das infra-estruturas, e depois foi adiada uma segunda vez devido à Covid-19, isto quando o CAN deveria ter decorrido em Janeiro de 2021.