Covid-19: São Vicente vê ativos aumentar para 1829 depois de notificados mais 588 infetados nas últimas 24 horas

8/01/2022 00:00 - Modificado em 8/01/2022 00:02

A ilha de São Vicente tem, hoje, 1829 pessoas isoladas por causa do vírus do Sars-Cov-2. Isto , num dia em que houve um recorde de 588 novos casos da doença na ilha, o maior número diário desde que foi notificado o primeiro caso na ilha a 03 de Abril de 2020 . Em Cabo Verde houve a notificação de mais 1.469 casos e duas mortes na cidade da Praia.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde foram diagnosticados ainda 428 positivos na Praia, 5 na Ribeira Grande de Santiago, 14 em São Domingos, 53 em Santa Catarina, 3 em São Salvador do Mundo, 9 no Tarrafal, 10 em São Miguel, 8 em Santa Cruz e 7 em São Lourenço.

Já na ilha do Fogo foram diagnosticados 42 em São Filipe, 10 nos Mosteiros, 21 em Santa Catarina do Fogo, ainda há 3 casos na Brava, 20 na Ribeira Grande de Santo Antão, 13 no Paul, 56 no Porto Novo, 59 no Sal, 45 na Ribeira Brava de São Nicolau, 28 no Tarrafal, 33 na Boa Vista e 14 no Maio. Com isso, a taxa de positividade subiu para 45,8%.

A mesma fonte realça ainda que 631 pessoas em isolamento por causa do vírus tiveram alta, passando o país a ter agora um total de 42.156 recuperados.

Há 6.302 activos em todo o país, dos quais a maioria na Praia (1513), São Vicente (1829), Sal (786), Ribeira Grande SA (235), Porto Novo (251), Maio (144), Paul (105), São Filipe do Fogo (172), Santa Catarina (209), Boa Vista (162), Tarrafal de São Nicolau (177), Santa Cruz (117) e Ribeira Brava de SN (164). Todos os restantes concelhos possuem menos de cem pessoas em isolamento.

Dos 48.845 positivos confirmados em Cabo Verde desde que foi detectado o primeiro caso em março de 2021, 42.156 foram considerados recuperados, há 360 óbitos por Covid-19, 18 por outras causas e 9 transferidos.