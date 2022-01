CAN’2021: Selecção nacional faz primeiro treino nos Camarões com algumas baixas

7/01/2022 00:42 - Modificado em 7/01/2022 00:42

A selecção cabo-verdiana de futebol, efetuou hoje o primeiro treino no anexo do Estádio Olembé, palco do jogo com a Etiópia, tendo Humberto Bettencourt contado com mais duas baixas, por suspeitas de covid-19.

Ainda sem a presença do seleccionador principal, Pedro Brito “Bubista”, (um dos últimos infectados) a orientação técnica nestes primeiros dias de trabalho em solo camaronês estarão a cargo do adjunto Humberto Bettencourt que liderou hoje o primeiro treino no palco do jogo inaugural.

Do lote de jogadores que viajaram para os Camarões, o técnico não contou com as presenças dos jogadores João Paulo Fernandes e Nenass, visto que segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol, na sequência dos testes rápidos realizados no Aeroporto Internacional de Yaoundé testaram positivo para a covid-19.

Por este facto dos dois jogadores foram transportados para o hospital para a realização de testes PCR, e irão pernoitar no hospital até a saída dos resultados.

De recordar que Cabo Verde estreia-se a 09 do corrente em Yaoundé na 33ª edição do CAN ante a Etiópia, em jogo do Grupo A, mas a comitiva crioula partiu desfalcada porquanto, além de Bubista, aguarda ainda pela viagem dos jogadores ainda infectados como são os casos do capitão Marco Soares, do guarda-redes Vozinha, do defesa central Ponck e dos avançados Lisandro Semedo e Willis Furtado.