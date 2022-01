Futebol/São Vicente: Regional retomado este fim-de-semana com clássico Académica – Mindelense como destaque da 3ª. jornada

7/01/2022 00:31 - Modificado em 7/01/2022 00:31

Depois da paragem da época festiva, o Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, vai regressar ao estádio municipal Adérito Sena, para a disputa da 3ª. jornada e que reserva um clássico, a Académica-Mindelense, jogo que encerra a jornada no domingo, 09, as 16:00.

Académica e Mindelense são duas das três equipas que somam por vitórias os dois jogos já disputados, sendo a terceira o Batuque, que, por seu lado, recebe o Farense, três pontos, frutos de uma vitória e uma derrota.

De recordar que o Mindelense atual campeão regional em título, nesta época desportivas leva nove jogos consecutivos sem perder, sendo sete para o Torneio Abertura e dois para o Campeonato Regional.

Já a Micá campeão do Torneio Abertura leva seis jogos sem perder nesta época, tendo a sua única derrota frente precisamente ao Mindelense na terceira jornada do Torneio Abertura.

A jornada abre no sábado, 08, com o jogo Farense-Batuque, a primeira equipa com três pontos na prova, e a segunda com seis pontos.

Derby-Castilho é o jogo que fecha o quadro da 3ª. Jornada no sábado, a disputar-se por uma equipa que soma três pontos na prova e os castilhianos que ainda não pontuaram na prova.

Já no domingo, 09, a jornada prossegue com o jogo entre Salamansa e Falcões do Norte, duas equipas que ainda não pontuaram na competição.

Quadro completo dos jogos da 3ª. jornada: Farense-Batuque(14:00) e Derby –Castilho(16:00), no sábado, 08, e Salamansa- Falcões do Norte(14:00) e Académica-Mindelense(16:00), no domingo, 09.

Na classificação, Académica, Mindelense e Batuque lideram com seis pontos, cada, Derby e Farense somam três pontos, Salamansa, Castilho e Falcões do Norte ainda não pontuaram.