São Vicente: HBS com 40 profissionais de saúde infectados com Covid-19

6/01/2022 00:28 - Modificado em 6/01/2022 00:28

A informação foi confirmada, esta quarta-feira, 05 de janeiro, pela presidente do conselho de administração, Ana Brito, o que já obrigou à reorganização dos serviços e aumento da carga horária dos restantes trabalhadores, segundo a administração.

“Ao todo temos cerca de 40 profissionais, das diversas categorias, infectados, o que nos deixa bastante prejudicados no nosso dia-a-dia. Portanto, fizemos a reorganização em termos de escalas, com escalas mais apertadas, mas já sabemos que a convalescença é de sete dias, dos casos leves, e felizmente temos toda a gente do hospital vacinada. E muitos já tomaram a dose de reforço”, assegurou Ana Brito, em declarações hoje aos jornalistas.

Sobre a variante Ómicron, a responsável pelo HBS afirmou que isso era esperado, tendo em conta a alta taxa de contágio que possui. “Era esperado porque é um vírus que se propaga bastante rápido, nesta altura toda gente tem mais familiares em casa, toda gente está a comemorar o seu Natal com os familiares. Apesar da vacinação que tem mostrado o seu efeito, porque não temos tido casos muito graves”, declarou a presidente do conselho de administração do Hospital Doutor Baptista de Sousa, que serve várias ilhas do norte do arquipélago.

De acordo com a responsável, destes infectados não há nenhum profissional a necessitar de cuidados especiais ou que esteja internado, pelo que estão a ser acompanhados em casa.