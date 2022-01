Ministério da Educação garante início das aulas do segundo trimestre esta quinta-feira e apela a vacinação dos estudantes

6/01/2022 00:10 - Modificado em 6/01/2022 00:19

O Ministério da Educação garantiu, na quarta-feira, 05, que o início das aulas do 2º trimestre será esta quinta-feira, 06 de janeiro, conforme o calendário escolar do ano letivo 2021/2022.

O ME esclareceu, que em estreita articulação com o Ministério da Saúde tem criado todas as condições para que os alunos possam ter aulas com máxima segurança e tranquilidade.

“Tendo em conta o aumento de casos da covid-19 a nível nacional, a Direção Nacional de Educação já emitiu novas orientações a todas as Delegações do Ministério da Educação, no sentido de reforçarem as medidas de prevenção contra a covid-19 nas escolas, para que a retoma das atividades letivas seja em condições de segurança para toda a comunidade educativa” sustentou a mesma fonte.

Relembrou que o sucesso do combate a esta pandemia só será eficaz se todos colaborarem e é esse o apelo que o Ministério da Educação faz aos alunos, pais e encarregados de educação e toda comunidade educativa, no sentido de aderirem em massa a campanha de vacinação e de cumprirem todas as medidas sanitárias definidas pelo Governo, para que “juntos possamos minimizar os efeitos desta pandemia”.