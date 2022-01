CAN-2021: Lesão afasta Djaniny da selecção nacional

6/01/2022 00:05 - Modificado em 6/01/2022 00:05

Na sequencia de uma lesão durante um treino da selecção, o avançado Djaniny Semedo foi hoje dispensado dos trabalhos dos “Tubarões Azuis” para a 33ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Conforme informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Djaniny Semedo sofreu, no treino da selecção realizado no passado domingo, 02, uma lesão muscular dos gémeos da perna esquerda, e foi dispensado dos trabalhos da selecção já que “exames médicos e testes efectuados indicam um período de tratamento/recuperação mais longo”.

Djaniny desfalca assim a selecção de Cabo Verde de futebol que deverá deixar o País esta quinta-feira com destino aos Camarões, palco da 33ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Mais esta contrariedade acontece num momento em que a selecção está abalada pelo surto da covid-19, pois que de momento encontram-se em isolamento o seleccionador Bubista, o analista Pedro Ramos e os jogadores Marco Soares “capitão”, Lisandro Semedo e Willis Furtado, pelo que foram colocados em isolamento juntando-se a Vozinha, Keven Ramos, Ponck ainda que sem quaisquer sintomas da doença.

No entanto, o treinador adjunto Humberto Bettencourt, os técnicos de equipamentos Leonel Rodrigues e Ito Rodrigues e os jogadores Márcio da Rosa, Stopira, Jeffry Fortes, Kenny Rocha e Garry Rodrigues testaram negativo e já se juntaram ao grupo de trabalho no estádio da Várzea.

É que de acordo com a nova programação, a viagem aos Camarões, inicialmente prevista para hoje, fica adiada para quinta-feira, num voo “charter” directamente a Yaoundé, onde Cabo Verde vai integrar o Grupo A da 33ª edição do CAN, constituído ainda pelas selecções nacionais da Etiópia, do Burkina Faso e dos anfitriões dos Camarões.

A estreia de Cabo Verde no CAN’2021 realiza-se logo no dia da abertura, 09, frente à equipa nacional da Etiópia, selecção que há muito se encontra concentrada em Yaoundé a preparar-se para esta prova máxima a nível do continente.