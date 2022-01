Caso Eliane Pinto – PGR garante que esse “não é dos casos mais difíceis” em chegar ao fim

5/01/2022 13:00 - Modificado em 5/01/2022 13:00

O procurador-geral da República, Luís José Landim, disse esta terça-feira que há “fortes hipóteses” de o suspeito caso da adolescente de 13 anos assassinada na ilha do Sal, ser acusado.

“A justiça nunca esteve parada, sobretudo para resolver questões mais graves que acontecem, e o que aconteceu no Sal, de facto, é mais uma situação triste. Apesar dos primeiros indícios parecer que não teria havido homicídio, chegou-se a conclusão que há indícios fortes [de que houve], há já detidos, um suspeito em prisão preventiva”, disse.

Luís José Landim garantiu que a instrução vai continuar e que há fortes hipóteses de o suspeito ser acusado de facto, demonstrando que a justiça não está parada e nem desatenta.

“Esse é um exemplo claro de que estamos atentos, que vamos até ao fim, porque apesar de várias especulações feitas inicialmente que não iria dar em nada, viu-se que em tempo recorde conseguiu-se chegar ao principal suspeito”, declarou.

Questionado se esse caso poderá ser resolvido ainda em 2022, disse que esse não é dos casos mais difíceis, à partida porque já há um suspeito e indícios fortes da prática do crime.

“Esse nem será um caso de maior dificuldade em chegar ao fim. Portanto, a garantia que eu dou é que o Ministério Público está a trabalhar de forma serena e eficaz para dar resposta a todas as questões relacionadas com a justiça e com o papel da Procuradoria-geral da República, sendo certo que os direitos fundamentais têm de ser respeitados”, sublinhou.

O alto magistrado do Ministério Público, que falava aos jornalistas após a apresentação dos habituais cumprimentos de ano novo ao Presidente da República, José Maria Neves, adiantou que o Ministério Público está a trabalhar de forma serena e eficaz para o desfecho deste caso ainda este ano.

NN/Inforpress