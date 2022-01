Covid-19: PM e PR apontam que melhor resposta contra a variante ómicron é a vacinação e pedem “fiscalização rigorosa”

5/01/2022 12:55 - Modificado em 5/01/2022 12:55

O Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva e o Presidente da República José Maria Neves, voltaram hoje a insistir na necessidade de vacinação contra a pandemia, sobretudo com a nova variante ómicron que assola o país, reconhecendo que a situação sanitária “é grave” e pedem por isso “fiscalização rigorosa”.

A situação epidemiológica nas últimas três semanas agravou-se em Cabo Verde, com o aparecimento da nova variante ómicron, o que levou Ulisses Correia e Silva, a insistir esta manhã, que face à gravidade da Covid-19, a “melhor resposta” é a vacinação, por isso instou todos os cidadãos, dos “12 anos até 100 anos ou mais” a vacinarem.

No entanto, reconheceu o “bom combate” à Covid-19, não deixando, por isso, de reconhecer o “incansável trabalho” sobretudo dos profissionais de Saúde que têm sido “determinantes” nesta luta. Reconheceu também todos os profissionais do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, as autarquias, as ONG ‘s, Igrejas, Comunicação Social pelo trabalho que têm estado a realizar na “prevenção e respostas” à crise pandémica.

A mesma fonte identificou também as empresas “que não desistiram de lutar e que mantiveram os postos de trabalho”. Na mesma linha deixou agradecimentos aos emigrantes que se mostraram “solidários” aumentando as suas remessas em “período difícil”.

“A situação sanitária é grave. A melhor resposta é a vacinação”, realçou.

Por sua vez, o Presidente da República, José Maria Neves admitiu que a situação sanitária “é grave”, tendo, por isso, instado a uma reflexão sobre a situação.

Para José Maria Neves, o “drástico aumento” de casos de Covid-19, nas últimas 3 semanas, pode estar relacionado com o relaxamento de medidas de distanciamento.

Reconheceu, no entanto, o “enorme esforço” do Governo de Ulisses Correia e Silva, num primeiro momento para adquirir os testes, mais tarde, as vacinas.

O PR pede “fiscalização rigorosa” das medidas sanitárias e advertiu que a autoridade “deve e tem que ser exercida”.