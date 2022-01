CAN-2021: Capacidade dos estádios limitada entre 60 e 80%

5/01/2022 12:41 - Modificado em 5/01/2022 12:41

A Confederação Africana de Futebol (CAF), anunciou que a capacidade dos estádios que vão receber os jogos da Taça das Nações Africanas Total Energies Camarões 2021, terão capacidade limitada entre 60 e 80 por cento (%) da sua lotação.

A entidade que gere o futebol a nível africano refere que após várias consultas ao governo camaronês, à luz da evolução da crise sanitária e dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, em conjunto com o comitê organizador local concordaram em limitar entre 60 e 80% a capacidade do estádio durante a Taça das Nações Africanas Total Energies Camarões 2021.

A capacidade máxima de 80% valerá apenas para jogos do país-sede, Camarões, enquanto o restante das partidas será limitado a 60% da capacidade do estádio.

O pontapé inicial da Copa das Nações Africanas Total Energies será dado neste domingo, 9 de janeiro de 2022, no estádio Olembe, em Yaoundé. Camarões enfrenta Burkina Faso às 17h, horário local.

De realçar que no dia 16 de dezembro, a CAF e o governo camaronês divulgaram um rígido protocolo de saúde para os apoiadores que devem estar totalmente vacinados contra o coronavírus 2019 (Covid-19) e apresentar teste negativo para assistir aos jogos do Coupe d ‘Africa Nations Football nos Camarões . Todas as partes estão totalmente comprometidas com a implementação deste acordo.