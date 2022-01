Covid-19: Cabo Verde já vacinou cerca de 28 mil adolescentes dos 12 aos 17 anos

5/01/2022 10:00 - Modificado em 5/01/2022 11:25

Cabo Verde já vacinou mais de 27.522 adolescentes dos 12 a 17 anos com a primeira dose, desde que se arrancou com a vacinação deste último grupo etário a beneficiar-se com a vacinação contra a covid-19.

A informação foi avançada hoje pelo director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da pandemia em Cabo Verde.

Segundo este responsável, nos últimos dias com as férias escolares o número de vacinados baixou. “Temos estado a vacinar uma média de quase 250/300 adolescentes por dia. Vamos esperar que com o retorno das aulas o número aumento e os país se refletem” vincou.

Estes números alcançados representam, segundo Jorge Noel Barreto, 46.5 % dos cerca dos 60 mil adolescentes que precisam ser vacinados contra a covid-19 em Cabo Verde.

“É claro que com as férias escolares o ritmo da vacinação dos adolescentes reduziu-se consideravelmente, também condicionado pela época das festas que nós nos encontramos, em que as famílias preferem esperar que as crianças retornem às escolas para poderem ser vacinadas”, disse, informando que os postos de vacinação estão abertos para a vacinação dos adolescentes.

De recordar que a partir desta terça-feira, 04, os jovens com 18 ou mais anos já podem aderir a vacina de reforço da covid-19.