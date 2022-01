DNE assegura que aumento de casos de covid-19 e circulação de ómicron não vai afetar a retoma das aulas no II trimestre

5/01/2022 09:54 - Modificado em 5/01/2022 09:54

A Diretora Nacional da Educação, Elionora Monteiro, garantiu hoje que o aumento de casos de covid-19 e circulação da variante Ómicron no país não vão afetar a retoma das aulas no II trimestre.

O aumento de casos de covid-19 e circulação da variante ómicron no país, não colocar segundo Elionora Monteiro em causa o início do segundo trimestre escolar, assegurando que aulas vão iniciar-se no dia 6 de janeiro, de acordo com calendário letivo, por isso, pede confiança e afirma que já foram dadas orientações às delegações e às escolas, no sentido de reforçarem as medidas de proteção contra a doença.

Elionora Monteiro fez estas declarações à Rádio Educativa, onde deixou patente que o Ministério da Educação está a acompanhar o aumento de casos de covid-19 e que hoje existem mais conhecimentos de como protegemos e reforçar as medidas.

“As escolas são espaços controláveis e isso refletiu no mês de outubro e novembro em que não houve casos. Estamos à altura de dar boas respostas. Reforçar a sensibilização no início das aulas, mas também na vacinação dos alunos e a dose de reforço de vacinação dos professores “, sustentou.

Isto com o intuito, segundo a mesma fonte, de prosseguir as aulas normalmente, seguindo sempre as normas com as delegacias de saúde com o possível surgimento de casos nas escolas.

“Vai ser mais um momento para mostrarmos que vamos conseguir ultrapassar este problema” pontuou Elionora Monteiro.