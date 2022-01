CAN-2021: Selecionador Bubista, o analista Pedro Ramos e os jogadores Marco Soares, Lisandro Semedo e Willis Furtado, testaram positivos

A Federação Cabo-verdiana de Futebol informa que no âmbito dos testes de despistagem à covid-19 efetuado a todos os elementos da comitiva, o treinador adjunto Humberto Bettencourt, os técnicos de equipamento Leonel Rodrigues e Ito Rodrigues e os jogadores Márcio da Rosa, Stopira, Jeffry Fortes, Kenny Rocha e Garry Rodrigues testaram negativos e já se juntaram ao grupo.

Em sentido contrário, o selecionador Bubista, o analista Pedro Ramos e os jogadores Marco Soares, Lisandro Semedo e Willis Furtado, testaram positivos, estando em isolamento.

Estão neste momento infectados com a Covid-19, e sem sintomas, Bubista, Vozinha, Keven Ramos, Ponck, Marco Soares, Lisandro Semedo, Willis Furtado e Pedro Ramos.

Hoje, quarta-feira, a equipa realiza o último treino na cidade da Praia antes da viagem de quinta-feira, diretamente para os Camarões

Em declarações a imprensa o treinador adjunto, Pedro Figueiredo, afirmou que estão ainda sem saber dos resultados dos testes à covid-19 feitos a toda a equipa e ao staff, bem como da partida da selecção.

Neste sentido afirmou que a selecção está ainda a aguardar os resultados durante o dia de hoje, alguns elementos estão ausentes por precaução e que por isso está-se ainda sem saber dos resultados e da partida da selecção marcada para amanhã.

“Como ainda não temos resultados, não conseguimos tomar este tipo de decisões, certamente que ainda durante o dia de hoje conseguiremos tomar essas decisões”, disse.

De acordo com a mesma fonte, a viagem está a depender dos resultados dos testes, do número de jogadores, do staff que estará disponível, pelo que acredita que a partir daí tomar-se-á a melhor decisão, sempre defendendo os interesses da selecção.

O CAN’2021 vai ser disputado de 09 de Janeiro a 06 de Fevereiro nos Camarões e Cabo Verde partilha o Grupo A com as equipas nacionais da Etiópia, de Burquina Faso e dos Camarões.

De acordo com a nova programação da FCF, a comitiva cabo-verdiana deixa o país na quarta-feira, 05, num voo charter, com destino aos Camarões, onde a equipa nacional vai preparar-se para enfrentar, a 09 do corrente, a Etiópia em jogo da primeira jornada do Grupo A.

