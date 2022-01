Covid-19: Doentes internados e novos casos aumentam em Cabo Verde

3/01/2022 23:16 - Modificado em 3/01/2022 23:16

O diretor nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, revelou hoje que um total de 25 doentes está internado nos diferentes hospitais do país, por causa da covid-19, das quais um requer cuidados especiais. Nas últimas 24 horas foram registadas mais 756 novos infetados.

Jorge Barreto fez estas declarações durante a conferência de imprensa semanal do Ministério da Saúde onde fez o balanço da situação da covid-19 em Cabo Verde.

No Hospital Agostinho Neto na Praia, disse Jorge Noel Barreto, encontram-se 8 doentes internados, estando um em estado crítico. No Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, revelou, estão 5 doente, todos estáveis. Já no Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, Jorge Barreto precisa que estão 4 doentes internados que “estão estáveis”.

No Hospital João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão estão 4 pessoas internadas, todos estáveis, ao passo que o Centro de Saúde de São Miguel tem duas pessoas também estáveis. Já os Hospitais Ramiro Figueira no Sal e São Francisco de Assis no Fogo estão com uma pessoa cada, que estão estáveis.

De acordo com o DN 16 dessas pessoas internadas têm 60 ou mais anos.

19 por cento (%) das pessoas que estão internados já estão completamente vacinados o que corresponde a 76 por cento (%).

Jorge Noel Barreto assegurou ainda que na semana passada estavam sete pessoas internadas, e que aumentou de repente nos últimos dias.

Nas últimas 24 horas o país teve o registo de 756 casos positivos de Covid-19, elevando para 43.567, o total de casos positivos registados, desde o início da pandemia.

Foram analisadas 1989 amostras. Taxa de positividade é de 38%, nesta segunda-feira. Casos ativos disparam para 4.800.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, a Ilha de Santiago foi responsável pelo maior número, 291, sendo 172 só na Praia.

A Ilha de São Vicente, por sua vez diagnosticou mais 164 casos, Sal, 67, São Nicolau, 54, Maio, 45, Boa Vista, 27, Santo Antão, 89, Brava, 3 e Fogo, 16.

O número de recuperados passa para 38.389, depois de mais 52 pessoas receberem alta médica, nomeadamente, 30 na Praia, 3 em Santa Catarina de Santiago, 2 em São Filipe, 1 no Paúl, 10 no Sal, 3 na Ribeira Brava e 3 na Boa Vista.

Desde o início da pandemia, 352 pessoas morreram vítimas de Covid-19.