João Santos Luís junta-se a Edson Ribeiro na luta pela liderança da UCID

3/01/2022 23:12 - Modificado em 3/01/2022 23:12

O Vice-presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), João Santos Luís, já se mostrou disponível para se candidatar à liderança do partido, substituindo António Monteiro, que já fez saber que não vai concorrer a um novo mandato para a liderança, conforme avançou a Inforpress.

Caso venha a se confirmar, João Santos é o segundo a se mostrar disponível para candidatar a liderança da UCID, após Edson Ribeiro ter anunciado a sua intenção de querer ser o novo presidente do partido.

Para já, Edson Ribeiro é o único militante que já anunciou publicamente sua disponibilidade em se candidatar à liderança do partido.

Este candidato, que provém da Cidade da Praia, disse que esta intenção surgiu, na sequência de uma jornada intensa de auscultação de várias personalidades ligadas à UCID e não só, tendo a partir daí conseguido importantes apoios para prosseguir com uma candidatura.

O militante da UCID Edson Ribeiro que já tinha feito esse anúncio, na sua página de rede social, de se candidatar à liderança do partido, prometendo impulsionar uma nova dinâmica, a partir dos ganhos e experiências, mas com humildade e imbuído do “espírito de bem servir”.

“Neste contexto de desafios cada vez maiores e perante uma necessidade inquestionável de renovação, disponibilizo-me para ser candidato à liderança da UCID, porque é meu entendimento que o partido, os militantes, os cabo-verdianos e o país precisam e querem novos intervenientes para impulsionar uma nova dinâmica”, referiu.

As eleições internas que culminam com a escolha dos novos órgãos nacionais e regionais da UCID terão lugar durante o Congresso que se pretende realizar no primeiro trimestre de 2022.

António Monteiro, 60 anos, é presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), partido de que é militante desde 1992.

Monteiro foi eleito presidente do partido em 1997, reeleito em 2005 e no XV Congresso realizado em Julho de 2009, na ilha de São Vicente. É deputado à Assembleia Nacional pelo círculo eleitoral de São Vicente e foi vereador eleito nas listas da UCID nas eleições autárquicas de 2004, 2008 e 2012.

Nas eleições legislativas de 18 de abril de 2021, a UCID elegeu quatro deputados para a Assembleia Nacional, mais um do que na última legislatura, e novamente todos candidataram-se pelo círculo eleitoral de São Vicente.