CAN’21: Bubista reforça convocatória com mais dois atletas a poucos dias da estreia na competição

3/01/2022 23:13 - Modificado em 3/01/2022 23:13

@FCF

O seleccionador nacional, Bubista, chamou o guarda-redes Elber Évora, do AEL Limassol, e o defesa Delmiro Nascimento, do Aris Limassol, para o CAN 2021.

De acordo com uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) indica que com a inclusão destes dois atletas, a equipa fica com 28 jogadores, número máximo permitido pela CAF, para esta competição, devido à pandemia causada pela covid-19.

Elber Évora irá juntar-se à equipa nos Camarões enquanto que Delmiro Nascimento já se encontra na cidade da Praia e hoje treinou com a equipa.

A selecção cabo-verdiana iniciou, na semana passada, a primeira fase do treino de preparação para o CAN’2021, que vai ser realizado de 09 de Janeiro a 06 de Fevereiro, nos Camarões.

Cabo Verde está inserido no Grupo A da 33.ª edição da Taça das Nações Africanas, prova que inicialmente estava marcada para 2021, tendo como adversários as selecções nacionais da Etiópia, do Burkina Faso e dos anfitriões dos Camarões.