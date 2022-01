CAN 2021: Seleção nacional de futebol viaja para Camarões no dia 05 de janeiro

3/01/2022 01:25 - Modificado em 3/01/2022 01:25

A seleção cabo-verdiana de futebol que está a preparar na cidade da Praia a sua terceira participação numa fase final de um Campeonato Africano das Nações (CAN), deve viajar para os Camarões no dia 05 de Janeiro, anunciou o presidente da FCF.

Mário Semedo que falava à imprensa na tarde deste domingo, 02, na sequência de mais um treino de preparação para o CAN 2021, assegurou que a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), voltou a alterar os planos da viagem, pelo que no dia 05 de janeiro partem num voo charter entre Praia-Yaoundé.

“Esperemos que as coisas melhorem, e que possamos todos viajar para os Camarões. Neste momento não vamos correr riscos e qualquer voo comercial de uma equipa de futebol, sobretudo com o itinerário que se faz para chegar a Yaoundé é complicado e arriscado. Não vamos querer correr esse risco” salientou Semedo.

Neste sentido, afirmou que a entidade que lidera vai fazer um “esforço” no sentido de fazer um voo charter (alugado) para os Camarões, por forma a correr menos riscos de ter mais jogadores infectados com a covid-19.

A seleção voltou a treinar na tarde deste domingo, 02, no tapete verde do estádio da Várzea, com vista à sua participação no 33º Campeonato Africano das Nações, CAN’2021, embora desfalcada por causa da covid-19, tendo o treinador Bubista disponível os futebolistas Roberto Lopes, Steven Fortes, Dylan Tavares, Steve Furtado, João Paulo Fernandes, Marco Soares, Nuno Borges, Nenass, Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Lisandro Semedo, Willis Furtado, Willy Semedo, Gilson Tavares e Djaniny.

De recordar que o primeiro jogo da seleção nacional é já no dia 09 de Janeiro, ou seja, no primeiro dia de competição com a Etiópia.