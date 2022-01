INE inicia esta segunda-feira avaliação do impacto da pandemia nas famílias

3/01/2022 01:24 - Modificado em 3/01/2022 01:24

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai iniciar, nesta segunda-feira, 03 de janeiro, em todo o território nacional durante um mês, a avaliação do impacto da pandemia de covid-19 nas famílias.

Conforme avançou a instituição, trata-se de um projeto em colaboração com o Banco Mundial e implica, na primeira fase, de 03 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022, a “recolha de dados junto dos agregados familiares”.

“Com o objetivo de avaliar e monitorizar o impacto da pandemia nas condições de vida das famílias em Cabo Verde, permitindo, assim, identificar os grupos populacionais mais “vitimados/impactados” por esta pandemia”, explicou fonte do INE.

O inquérito vai ser realizado por telefone em todo o país e a formação dos agentes do INE iniciou-se na segunda-feira, para decorrer até quinta-feira.

De realçar que o país registou uma recessão económica histórica provocada pela pandemia de covid-19 de 14,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, devido à ausência de turismo.

O setor garante 25% do PIB e do emprego e tinha registado em 2019 um recorde de 819 mil turistas, seguindo-se uma quebra abrupta em 2020 e 2021, com consequências económicas e sociais em todo o arquipélago.