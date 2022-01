São Vicente é o segundo concelho com mais casos ativos de Covid-19

3/01/2022 01:22 - Modificado em 3/01/2022 01:22

São Vicente é o segundo concelho do país com maior registo de casos neste momento, com 661 casos ativos, após atualização epidemiológica do país, com registo no domingo de mais 12 casos em 97 amostras realizadas

Com estes dados, a ilha passa a ser o segundo concelho com maior taxa de infectados, no entanto, não a ilha, deixando esse ‘estatuto’ para a ilha de Santiago (2.171), que é neste momento o principal foco da doença em Cabo Verde.

O município da Praia com 1848 casos ativos é o mais afetado pela pandemia. Ainda na ilha de Santiago há casos ativos nos concelhos de Santa Catarina (107), Tarrafal (8), São Miguel (33), Santa Cruz (57), São Salvador do Mundo (17), São Lourenço dos Órgãos (35), Ribeira Grande (46) e São Domingos (20).

Já o concelho de São Filipe do Fogo tem 97 casos ativos, ao passo que, Mosteiros tem 37 e Santa Catarina tem neste momento 9 casos ativos.

Sal conta com 567 casos ativos, Santo Antão tem neste momento 284 casos ativos, sendo a maioria em Porto Novo com 145, enquanto Ribeira Grande tem 91 e Paul tem 48 ativos. São Nicolau contabiliza 50 casos ativos, das quais 34 em Ribeira Brava e 26 no Tarrafal.

Maio soma 98 casos ativos, Boa Vista (97) e Brava (16).