Covid-19: Cabo Verde regista 348 novos casos com uma taxa de positividade de 35,2%

3/01/2022 01:15 - Modificado em 3/01/2022 01:18

Cabo Verde teve nas últimas 24 horas, um total de 348 de casos de covid-19, com uma taxa de positividade de 35,2%, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o MS, foram analisadas 989 amostras, tendo resultado 348 casos positivos e uma positividade de 35,2 por cento (%), superior em 7,5 pontos percentuais face ao dia anterior em que foram notificados 731 casos com a taxa de 27,7%.

A Cidade da Praia com 183 casos, Sal com 57 casos são os concelhos com maior número de infectados notificados nas últimas 24 horas.

Segue o Porto Novo com 17 casos, São Vicente com 12, Santa Catarina com 10 casos, Ribeira Grande com 09, Paul e Tarrafal de São Nicolau com 07 cada, Ribeira Brava, Maio e São Domingos com 06 casos cada, Mosteiros e São Lourenço dos Órgãos com 05 casos cada, Boa Vista e São Miguel com 04 casos cada, São Filipe com 03 casos.

Ribeira Grande de Santiago, Tarrafal e Brava têm dois casos cada, Santa Cruz e Santa Catarina do Fogo com um caso cada.

Os dados mostram que houve também 25 recuperados, sendo 11 da Praia, 02 do Paúl, 02 de São Vicente, 08 do Sal e 02 de Ribeira Brava.

Cabo Verde passa a contabilizar 4.096 casos activos, 38.337 casos recuperados, 352 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 42.811 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível no sentido de mitigar as consequências da pandemia em Cabo Verde.