31/12/2021 10:32 - Modificado em 31/12/2021 10:32

Cabo Verde vai assinalar a 3 de Fevereiro o seu dia na Expo Dubai 2020 a decorrer até 31 de Março, sob o lema “Cabo Verde: um país entre 4 continentes”.

Conforme a comissária geral do pavilhão cabo-verdiano, Ana Barber tem valido muito a pena estar presente nesta Exposição Universal, aberta desde 1 de Outubro no Dubai e enfatiza a importância do respectivo enquadramento no tema global da Exposição Universal “Ligando os espíritos”, em curso até 31 de Março de 2022.

“A Expo é “Conectando as mentes, construindo o futuro. Dentro deste tema há 3 sub temas, os tais distritos que eles chamam: mobilidade, oportunidade e sustentabilidade” realça Ana Barber a imprensa.

A mesma fonte, realça que Cabo Verde escolheu “Mobilidade”, precisamente a plataforma que liga continentes, sendo que o objectivo é precisamente situar geograficamente onde nós estamos, que é no ponto do Oceano Atlântico, liga África que somos também África.

“Obviamente, mas somos ilhas. Liga à Europa, liga às duas Américas, no fundo, e acaba também por ligar à Ásia, do outro lado. O nosso objectivo é ligar continentes. Ligar culturas, ligar mercados, ligar pessoas e ligar, no fundo, o mundo. Mas, ao mesmo tempo, Cabo Verde está aberto ao mundo ! Precisamente para as novas oportunidades, para, naturalmente, as novas soluções. Quer dar também a sua contribuição para este mundo que nós queremos que seja um mundo desenvolvido, um desenvolvimento que seja sustentável, integrado, equilibrado e de todos” destaca.

O certame arrancou a 1 de Outubro e prolonga-se até 31 de Março, apesar do evento, como o título indica, ter sido agendado para o ano passado, mas só veio a começar em 2021 devido à pandemia.

Todos os 192 países presentes no Dubai têm garantido pavilhão próprio. As condições proporcionadas pelos Emirados para o certame teriam permitido uma edição de excelência na óptica de Ana Lima Barber, comissária geral cabo-verdiana para esta Exposição Universal.