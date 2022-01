Covid-19: Cabo Verde regista 791 infeções o novo recorde de casos em 24 horas e ultrapassa os 40 mil infetados

31/12/2021 10:23 - Modificado em 31/12/2021 10:23

Cabo Verde registou, hoje, um novo recorde de casos de Covid-19, com mais 791 casos novos de coronavírus, em 3.017 amostras analisadas, passando a ter agora 2.129 casos ativos, segundo os dados avançados pelo Ministério da Saúde.

Depois de ontem o país ter registado 602 novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico, desta quinta-feira, 30, houve mais 791 casos, ou seja, em apenas dois dias Cabo Verde já contabilizou um total de 1.393 infetados.

Na ilha de Santiago foram reportados 454, dos quais 383 na Praia, 15 em Ribeira Grande, 4 em São Domingos, 21 em Santa Catarina, 3 em São Salvador do Mundo, 18 em Santa Cruz, 4 em São Miguel, 5 em São Lourenço dos Órgãos e 1 no Tarrafal.

Foram ,também, anunciados novos casos no Fogo, 39, sendo 33 em São Filipe, Mosteiros e Santa Catarina com três cada. A ilha de Santo Antão reportou mais 45 casos, com Porto Novo com 22, Ribeira Grande 14 e Paul com 9. São Nicolau notificou hoje mais 11 casos, das quais 7 na Ribeira Brava e 4 no Tarrafal.

São Vicente 125, Sal 62, Brava 4, Boa Vista 26 e Maio 25 são as outras ilhas que notificaram novos casos da doença.

Foram dadas como recuperadas da doença 21 pessoas e manteve-se em 351 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de 17 por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa a contar com um acumulado de 40.738 casos de infeção pelo novo coronavírus, SARS-COV-2, desde 19 de Março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 351 casos ativos de covid-19, e soma 38.232 casos considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.