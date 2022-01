Covid-19: São Vicente com 245 casos ativos depois de notificados mais 125 infetados nas últimas 24 horas

31/12/2021 10:18 - Modificado em 31/12/2021 10:18

A ilha de São Vicente tem , hoje, 245 pessoas isoladas por causa do vírus do Sars-Cov-2, num dia em que houve 125 novos casos da doença na ilha, o maior número diário desde que foi notificado o primeiro caso na ilha a 03 de Abril.

O laboratório de virologia da ilha recebeu 476 amostras e houve 125 resultados positivos, aumentando para 5.929 casos acumulados da doença na ilha que tem neste momento 5.608 pessoas já recuperadas da covid-19.

De realçar que à 21 de Novembro a ilha tinha apenas duas pessoas isoladas com a covid-19, mas este número sofreu uma drástica mudança nas últimas semanas, pelo que apresenta novamente números preocupantes e que deixam em alerta as autoridades sanitárias da ilha.

A ilha contabiliza ainda 64 óbitos devido a complicações associadas a covid-19, e tem ainda 3 pessoas transferidas para os seus países de origem.

De acordo com informações fornecidas a imprensa hoje o Delegado de Saúde, Elísio Silva, avançou que estes números poderão estar ligados a nova variante Ómicron que assola o mundo inteiro, mas garantiu que somente com resultados concretos é que se pode afirmar se a nova variante está a circular ou não na ilha e no país.