Covid-19: Todos os concelhos do país com casos ativos de covid-19

30/12/2021 16:48 - Modificado em 30/12/2021 17:31

Cabo Verde tem neste momento todos os concelhos com casos ativos de covid-19, depois de ter registado de uma assentada 602 casos novos, aumentando para 1359 o número de casos ativos.

Desde o início da pandemia de covid-19 em Cabo Verde que não se registava números tão altos de infetados em apenas 24 horas, como os novos casos reportados ontem pelo Ministério da Saúde.

Neste momento o concelho da Praia é aquele que tem maior número de casos ativos com 710, seguido do Sal com 139. A ilha de Santo Antão conta neste momento com 133 casos ativos, sendo Porto Novo com 51, Ribeira Grande 59 e Paul 23. Já a ilha de São Vicente tem 124 casos ativos. Fogo tem neste momento 34 casos ativos, das quais 19 em São Filipe, 13 nos Mosteiros e 2 em Santa Catarina.

Boa Vista (62), Maio (33) e São Nicolau (14), Ribeira Grande de Santiago (10), São Domingos (8), Santa Catarina (42), São Salvador do Mundo (4), Tarrafal (3), São Miguel (12), Santa Cruz (10), São Lourenço dos Órgãos (16), São Nicolau (14), sendo 7 em Tarrafal e 8 na Ribeira Brava, são os outros concelhos do país com casos ativos de covid-19.

De recordar que o país encontra-se neste momento em situação de contingência até 20 de janeiro decretado pelo Governo no passado dia 28 de dezembro, por força do aumento exponencial de casos da covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os dados de ontem dão conta ainda que foram analisadas 2.532 amostras, das quais 602 acusaram positivos e ainda 15 recuperados.

Desde o início da pandemia, o País já registou, 38.211 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, em um total de 39.947 casos positivos acumulados.