Covid-19 alastra : Cabo Verde regista maior número diário de casos positivos – 602 novos casos

29/12/2021 21:26 - Modificado em 29/12/2021 21:26

Cabo Verde registou 602 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o registo diário mais alto desde o início da pandemia da covid-19 no país, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Desde quarta-feira os laboratórios de virologia processaram 2532 amostras e contabilizaram 602 novos casos, dando uma taxa de positividade de 23,8%.

Os 602 novos casos é o registo mais alto no país desde que a pandemia chegou ao país em março de 2020.

Os novos casos foram registados na Praia (296), Ribeira Grande (8), São Domingos (5), Santa Catarina (22), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (2), São Miguel (7), Santa Cruz (3), São Lourenço dos Órgãos (15), todos em Santiago.

A ilha do Fogo teve o registo de mais 20 casos, sendo São Filipe no Fogo (14), Mosteiros (5) e Santa Catarina do Fogo (1), enquanto que, São Nicolau teve 7 infetados, das quais Ribeira Brava de São Nicolau (6) e Tarrafal (1),

Santo Antão anunciou hoje mais 40 infectados, sendo Ribeira Grande com 16, Porto Novo e Paul com 12 casos cada.

Boa Vista (23), Sal (47) e Maio (15) são as ilhas que também registram novos casos da doença.

Nas últimas 24 horas, 15 pessoas tiveram alta, elevando para 38.211 os casos recuperados da infeção.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde registou um total de 39.947 casos positivos acumulados, dos quais há ainda a registar 351 óbitos e o número de ativos subiu para 1359.