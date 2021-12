São Vicente: Vigilantes das empresas Silmac, Sonasa e Sepricav iniciam amanhã greve de 3 dias. Sindicato espera mais adesão

29/12/2021 21:22 - Modificado em 29/12/2021 21:22

Os vigilantes das empresas de segurança privada em São Vicente, Silmac, Sonasa e Sepricav, afetos ao Sindicato de Indústria Geral Alimentação e Construção Civil e afins (Siacsa) , vão iniciar na manhã desta quinta-feira, 30, uma greve de três dias.

O representante do sindicato em São Vicente, Eddy Ganeto, assegurou a este online que não houve consenso com as empresas, pelo que o aviso de greve anunciado, recentemente, vai adiante e que por isso os vigilantes dessas três empresas iniciam na manhã desta quinta-feira, 30, na Praça Dom Luís, uma greve com duração de 3 dias, ou seja, até às 8 horas do dia 02 de Janeiro.

Eddy Ganeto espera, por isso, uma maior adesão por parte dos vigilantes, comparado com a greve que foi realizada no passado mês de Julho, que teve cerca de 50 por cento (%) dos vigilantes presentes.

Neste sentido, os vigilantes reivindicam a melhoria salarial, porque as empresas “não estão a cumprir a tabela salarial” estabelecida pelo Preço Indicativo de Referência (PIR), que entrou em vigor no dia 01 de Maio.

A mesma fonte, também realçou que exigem “melhores condições de trabalho, mais respeito e dignidade para a classe e mudança na categoria profissional “.O pessoal que trabalha a noite não tem recebido o subsidio noturno ao qual tem direito. Mas as empresas não têm cumprido esta lei. Também os vigilantes reivindicam uniformes novos e sapatos” salientou a nossa fonte.

Outra situação grave apontada por este dirigente sindical, é que as empresas Sepricav e Silmac estão a pagar 15 mil escudos aos vigilantes e cerca de 2 mil escudos de subsidio de desempenho, o que para ele é “grave” e “ilegal” visto que não está na lei.

“Estas duas empresas devem atualizar a tabela salarial para o preço base que é de 17 mil escudos e depois implementar subsídios de desempenho. É uma extrapolação grave à lei “, vincou.