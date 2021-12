Covid-19: Cabo Verde Airlines promete reembolsar passageiros devido a voos cancelados

29/12/2021 21:18 - Modificado em 29/12/2021 21:20

A Cabo Verde Airlines promete reembolsar todos os passageiros que viram em março de 2020, todas as suas viagens canceladas devido a pandemia da covid-19, assim que a situação permitir.

A pandemia da covid-19 que assolou Cabo Verde e o mundo em 2020, teve repercussões a todos os níveis, sobretudo nas ligações aéreas devido ao fecho das fronteiras e que fez com que as companhias cancelassem todas as suas operações.

Em março de 2020 a companhia de bandeira nacional cancelou todas as suas operações, e desde então os passageiros que tinham passagens compradas vêm reclamando do atraso da companhia no reembolso.

A companhia de bandeira nacional recorda-se que retomou as suas ligações na noite de segunda-feira, 27, com ligações Lisboa-Praia e vice-versa.

Neste sentido, na página da companhia aérea muitos internautas congratularam-se com esta retoma, mas ao mesmo tempo pediram à CVA que os reembolse o dinheiro das passagens que adquiriram em março de 2020.

Neste sentido, em resposta a CVA respondeu dizendo que está ciente deste atraso, garantindo no entanto, que todos os reembolsos serão processados “paulatinamente logo que as condições forem reunidas” e por isso lamenta o atraso.

Outro pedido expresso dos internautas tem haver com voos de ligação entre Cabo Verde e Brasil, que também a muito estão canceladas. Segundo um internauta com a TAP uma passagem com destino a Cabo Verde custa neste momento 100 mil escudos e considera ser um “absurdo”. Neste quesito, a CVA assegurou que está a trabalhar neste sentido.