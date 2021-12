Edson Ribeiro oficializa candidatura à liderança da UCID

29/12/2021 02:27 - Modificado em 29/12/2021 02:27

O professor universitário Edson Ribeiro, que é militante da União Cabo Verdiana Independente e Democrática (UCID), oficializa esta quarta-feira, dia 29, a sua candidatura à liderança da UCID, na sede do partido na cidade da Praia, sita na Fazenda.

O pronunciamento de Edson Ribeiro surge, conforme comunicado enviado ao NN, na sequência de uma jornada intensa de auscultação de várias personalidades ligadas à UCID e não só, tendo a partir daí conseguido importantes apoios para prosseguir com uma candidatura.

O militante da UCID Edson Ribeiro que já tinha feito esse anúncio, na sua página de rede social, de se candidatar à liderança do partido, prometendo impulsionar uma nova dinâmica, a partir dos ganhos e experiências, mas com humildade e imbuído do “espírito de bem servir”.

“Neste contexto de desafios cada vez maiores e perante uma necessidade inquestionável de renovação, disponibilizo-me para ser candidato à liderança da UCID, porque é meu entendimento que o partido, os militantes, os cabo-verdianos e o país precisam e querem novos intervenientes para impulsionar uma nova dinâmica”, referiu.

As eleições internas que culminam com a escolha dos novos órgãos nacionais e regionais da UCID terão lugar durante o Congresso que se pretende realizar no primeiro trimestre de 2022.

EC