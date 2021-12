Observatório Cidadania Ativa congratula com situação de contingência anunciada pelo Governo e proibição da festa na Rua de Lisboa

28/12/2021 15:32 - Modificado em 28/12/2021 15:32

São Vicente

O Observatório Cidadania Ativa alinha com a medida anunciada hoje pelo Governo de colocar o país em situação de contingência por um período de 23 dias, em virtude do aumento de casos de covid-19, registado nos últimas dias no país.

Na sequência do anúncio feita hoje pelo primeiro-ministro, OCA através de um comunicado de imprensa diz que regozija-se pelo facto de se ter proibida a realização de festas de passagem de ano, na via pública, trazendo assim um alívio à todos os cidadãos, os técnicos de saúde e organismos da sociedade civil que, nos últimos dias, tem-se manifestado a sua preocupação, de diversas formas, em relação a eventos que já estavam programados em alguns pontos do país, como era o caso da festa de passagem de ano na Rua de Lisboa, em São Vicente.

“Com esta decisão, ora tomada pelo governo, evitou-se expor os são-vicentinos e toda a sociedade cabo-verdiana a um elevado risco de contágio por SARS-COV-2, apesar da boa taxa de vacinação que se regista no país” realça a mesma fonte.

O Observatório diz ainda que para além de contar, sempre, com o bom-senso de todos, sobretudo nesta quadra festiva em que a movimentação de pessoas é maior, reforça a sua mensagem no sentido todos respeitarem as normas em vigor, incluindo as câmaras municipais, as autoridades fiscalizadoras, os organizadores de eventos, “visto que toda a sociedade, lembrando que a vida é o bem maior”.