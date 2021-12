Atletismo: Escola Ary Dimas participa na corrida de São Silvestre em Santo Antão e São Vicente com 5 atletas com expectativa grande

28/12/2021 15:29 - Modificado em 28/12/2021 15:29

A Escola de Atletismo Ary Dimas vai participar com cinco atletas na corrida de São Silvestre em Porto Novo, em Santo Antão e em São Vicente com perspetiva em conseguir bons resultados para São Vicente.

A informação foi avançada hoje à imprensa pelo presidente da agremiação Ary Dimas em São Vicente, salientando que os atletas estão preparados para a competição e por isso mostra-se “confiante num bom desempenho” nesta corrida que se realiza esta quarta-feira em Santo Antão (Porto Novo) e o segundo em São Vicente.

“A escola está preparada, visto que participamos em trailers em todas as ilhas. Nós não temos muito a esconder porque a expectativa é grande. Os atletas da nossa escola vão lutar pelo pódio, ou seja, nos lugares que dão lugar a prémios “ vinca”.

A mesma fonte vai mais longe e diz que sonha em colocar São Vicente no pódio do atletismo nacional e internacional. A escola de atletismo contará nestas duas corridas com a participação de atletas internacionais e um atleta tricampeão da prova de São Silvestre em São Vicente.