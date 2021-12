Cabo Verde já vacinou cerca de 44% dos adolescentes dos 12 aos 17 anos

28/12/2021 14:41 - Modificado em 28/12/2021 14:41

Cabo Verde já vacinou mais de 26.485 adolescentes dos 12 a 17 anos com a primeira dose, desde que se arrancou com a vacinação deste último grupo etário a beneficiar-se com a vacinação contra a covid-19, conforme dados do Ministério da Saúde.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde do dia 20 ao dia 23, foi vacinado um total de 15.810 adolescentes de 12 a 17 anos de idade, correspondendo a 59,7% do total que já se conseguiu vacinar até domingo, 26, que é de 26.485 adolescentes em todo o território nacional.

Estes números alcançados até domingo, apontou a mesma fonte, representam 44,4% dos cerca dos 60 mil adolescentes que precisam ser vacinados contra a covid-19 em Cabo Verde.

Isto representa um certo abrandamento, visto que devido às férias escolares o ritmo da vacinação dos adolescentes reduziu-se consideravelmente, também condicionado pela época das festas em que as famílias preferem esperar que as crianças retornem às escolas para poderem ser vacinadas.